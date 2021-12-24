Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что конфликт между Россией и Украиной, а также между Россией и Североатлантическим Альянсом достиг опасного уровня. Однако, по его словам, Анкара не будет игнорировать близкие отношения с Киевом, несмотря на связи с Москвой.

Об этом сообщает "Sputnik Турция", в пятницу, 24 декабря.

"Конфликты Россия-Украина и Россия-НАТО достигли опасных масштабов. То, что у нас с Россией всеобъемлющие отношения, не означает, что мы будем игнорировать наши принципы и близкие отношения с Украиной", - заявил он.

Глава турецкого МИД также добавил, что Турция в решении таких сложных ситуаций делает "все, что нужно для национальной безопасности".

"Это сложная работа, но именно для этого и нужна дипломатия", - добавил он.

Кроме того, Чавушоглу считает, что сейчас НАТО претерпевает трансформацию и пытается адаптироваться к новым событиям.

"Процесс НАТО-2030 сосредоточен на усилении политического измерения....НАТО должна оставаться ключевым элементом евроатлантической безопасности", - сказал он.

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