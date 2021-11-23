В Турции начались акции протеста против правительства в связи с ухудшением уровня жизни и против экономического спада. Площадь Таксим в Стамбуле была закрыта полицейской баррикадой.

Об этом сообщают турецкие издания во вторник, 23 ноября.

В то время как протесты против правительства проходили в различных регионах Турции, площадь Таксим в Стамбуле была закрыта силами правопорядка. Полицейские установили баррикаду.

Полиция перекрыла площадь Таксим во избежание массовых протестов в Стамбуле.

Ранее "Страна" сообщала, что в субботу, 20 ноября, в двух крупных европейских столицах Вене и Париже прошли демонстрации против ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Однако, в отличие от австрийской акции, французская переросла в силовое сопротивление. Шествие "желтых жилетов" и противников санитарных пропусков в Париже переросло в беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки против хулиганов, есть пострадавшие.

Также мы писали, что в Роттердаме (Нидерланды) прошли протесты против коронавирусных ограничений. Они переросли в беспорядки. Полиция была вынуждена открыть предупредительный огонь.