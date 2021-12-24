Не все выделенные деньги потратили. Фото: "Страна"

Из Фонда борьбы с коронавирусом в 2020 году не использовали 1,7 миллиарда гривен субвенции, которые должны были потратить на реализацию проектов по реконструкции и ремонту приемных отделений в некоторых медучреждениях здравоохранения.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан на своей странице в Facebook.

По его данным, в августе-сентябре 2020 года местные бюджеты получили 1,7 млрд. грн. субвенции на реализацию проектов по реконструкции и капремонту приемных отделений в опорных заведениях здравоохранения в госпитальных округах. По состоянию на 1 января 2021 года не были завершены строительные работы на двух третях объектов, не был введен в эксплуатацию ни один объект.

"Хотя одним из условий предоставления этой субвенции было завершение проектов именно в 2020 году", - написал Пацкан.

Больше всего не использовали субвенцию в Днепропетровской области - 71 млн грн (68% плана), Тернопольской - 33 млн грн (69%), и Сумской - 23 млн грн (41%).

Неутешительная ситуация сложилась и с обустройством специализированных госпиталей в Донецкой и Одесской областях и Киеве.

"Средства на эти временные медучреждения также выделяли из фонда. Наши аудиторы выяснили, что в Донецкой области специализированный госпиталь не функционировал, приобретенное оборудование по состоянию на 10 августа 2021 года хранилось на складе. Средства на обустройство временного госпиталя в Киеве не использовались. Функционирование такого медучреждения частично обеспечили только в Одесской области", - пишет глава Счетной палаты.

Кроме того, по его данным, закупленное некоторыми учреждениями здравоохранения в 2020 году оборудование более 4-8 месяцев не вводилось в эксплуатацию.

"Причины разные: отсутствие специалиста по настройке оборудования (Чугуевская центральная больница им. М.И. Кононенко), отсутствие лицензии на эксплуатацию (Центральная городская больница Песчанской Богоматери), невозможность подключения к электросети (Городская клиническая многопрофильная больница № 25 Харьковского городского совета и Красноградская районная больница)", - добавил Пацкан.

Также введена в эксплуатацию и не использовалась более полугода рентгеновская система для Городской клинической больницы № 17 Харьковского городского совета стоимостью более 4,6 млн грн.

Пацкан заявил, что из коронавирусного фонда не использовали 1, 7 миллиардов

Пацкан заявил, что из коронавирусного фонда не использовали 1, 7 миллиардов

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