Из Фонда борьбы с коронавирусом в 2020 году не использовали 1,7 миллиарда гривен субвенции, которые должны были потратить на реализацию проектов по реконструкции и ремонту приемных отделений в некоторых медучреждениях здравоохранения.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан на своей странице в Facebook.

По его данным, в августе-сентябре 2020 года местные бюджеты получили 1,7 млрд. грн. субвенции на реализацию проектов по реконструкции и капремонту приемных отделений в опорных заведениях здравоохранения в госпитальных округах. По состоянию на 1 января 2021 года не были завершены строительные работы на двух третях объектов, не был введен в эксплуатацию ни один объект.

"Хотя одним из условий предоставления этой субвенции было завершение проектов именно в 2020 году", - написал Пацкан.

Больше всего не использовали субвенцию в Днепропетровской области - 71 млн грн (68% плана), Тернопольской - 33 млн грн (69%), и Сумской - 23 млн грн (41%).

Неутешительная ситуация сложилась и с обустройством специализированных госпиталей в Донецкой и Одесской областях и Киеве.

"Средства на эти временные медучреждения также выделяли из фонда. Наши аудиторы выяснили, что в Донецкой области специализированный госпиталь не функционировал, приобретенное оборудование по состоянию на 10 августа 2021 года хранилось на складе. Средства на обустройство временного госпиталя в Киеве не использовались. Функционирование такого медучреждения частично обеспечили только в Одесской области", - пишет глава Счетной палаты.

Кроме того, по его данным, закупленное некоторыми учреждениями здравоохранения в 2020 году оборудование более 4-8 месяцев не вводилось в эксплуатацию.

"Причины разные: отсутствие специалиста по настройке оборудования (Чугуевская центральная больница им. М.И. Кононенко), отсутствие лицензии на эксплуатацию (Центральная городская больница Песчанской Богоматери), невозможность подключения к электросети (Городская клиническая многопрофильная больница № 25 Харьковского городского совета и Красноградская районная больница)", - добавил Пацкан.

Также введена в эксплуатацию и не использовалась более полугода рентгеновская система для Городской клинической больницы № 17 Харьковского городского совета стоимостью более 4,6 млн грн.

Ранее мы писали, что, согласно проекту бюджета 2022 года, на следующий год не предусмотрен ковидный Фонд (в этом году через него еще распределялось 4,4 млрд).

Также сообщали, что происходит в больницах, куда везут пациентов с ковидом.