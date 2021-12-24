Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Олега Синегубова главой Харьковской областной государственной администрации.

Также Зеленский подписал еще три связанных с этим назначением указа: об увольнении Синегубова с должности главы Полтавской ОГА, о назначении нового человека на его место и об отстранении временно исполняющего обязанности главы Харьковской ОГА Александра Скакуна.

Все указы появились на сайте Офиса президента.

Так, в указе № 673/2021 об увольнении Синегубова с должности председателя Полтавской областной государственной администрации сказано: "Уволить Синегубова Олега Васильевича с должности председателя Полтавской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".

Указом №674/2021 президент назначил временно исполняющим обязанности главы Полтавской областной государственной администрации Дмитрия Лунина.

Указом №675/2021 Скакун назначается временного исполняющим обязанности главы Харьковской ОГА.

А указом № 676/2021 Синегубов назначается главой Харьковской областной государственной администрации.

Зеленский заявил, что, работая на Полтавщине, Синегубов смог наладить эффективную работу в облгосадминистрации и добиться немалых результатов в регионе, в частности закончить и запустить объекты-долгострои, успешно пройти все волны пандемии коронавируса и обеспечить один из лучших показателей вакцинации. Кроме того, был начат ряд новых проектов и принята стратегия развития края.

"Надеюсь, Харьковщину ждут не менее заметные изменения и как результат – весомые достижения и развитие", – сказал Зеленский, вручая Синегубову служебное удостоверение.

Синегубов со своей стороны отметил, что понимает, какая большая ответственность ждет его на этом посту, и заверил, что приложит усилия для качественных изменений в Харьковской области.

"Я знаком с ситуацией на Харьковщине, знаю проблемы, которые накопились. Есть положительный опыт работы в Полтавской ОГА, поэтому буду имплементировать его, учитывая особенности Харьковской области", – заявил он.

Синегубов родился в 1983 году в Харькове. В 2004 окончил Национальный университет внутренних дел. Доктор юридических наук. Имеет стаж работы более 20 лет. В частности, в 2000-2008 годах служил в органах внутренних дел, в 2008-2019 работал в Харьковском университете внутренних дел на разных должностях – от старшего преподавателя до декана факультета. В последние два года Синегубов возглавлял Полтавскую облгосадминистрацию.

Ранее "Страна" рассказывала, что известно о Синегубове.