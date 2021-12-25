Корпус морской пехоты США жестко борется с теми, кто отказывается вакцинироваться против COVID-19, на фоне резкого роста числа заражений после стремительного распространения в стране штамма "омикрон". Служба уволила 169 морских пехотинцев за отказ от прививок и отклонила более 96 процентов запросов на освобождение от уколов по религиозным убеждениям.

Об этом сообщает издание Newsweek.

Издание пишет, что хотя уровень вакцинации в морской пехоте, где 95 процентов привиты хотя бы одной дозой, выше, чем в среднем по стране, он самый низкий среди вооруженных сил. В армии, флоте и военно-воздушных силах минимум одну дозу получили более 98 процентов военнослужащих.

Поскольку сейчас в США быстро распространяется "омикрон", служба считает прививки еще более важными, чем когда-либо, и сурово подавляет сопротивление им.

"Скорость, с которой болезнь распространяется среди людей, увеличивает риск для наших морских пехотинцев и морской пехоты", - говорится в заявлении Корпуса морской пехоты.

За последнюю неделю Корпус морской пехоты уволил 66 морских пехотинцев из-за отказа прививаться, в результате чего общее количество уволенных по этой причине составило 169. По состоянию на четверг он также обработал более 96 процентов запросов об освобождении от прививок из религиозных убеждений, или 3080 из 3192 полученных. И все их отклонил.

Пока неясно, будут ли отклонены и остальные запросы после обработки.

Рост числа инфекций вплотную приблизился к руководству министерства обороны США. В четверг Пентагон объявил, что у семи сотрудников, которые вместе с заместителем министра обороны Кэтлин Хикс на прошлой неделе побывали на Гавайях, в Калифорнии и Небраске, выявлен коронавирус.

Пока военные США борются с антипрививочными настроениями, Минобороны Украины вдруг озаботилось постановкой на военный учет чуть ли не всех женщин.

Ранее "Страна" рассказывала, как украинские медики относятся к обязательной вакцинации, за отказ от которой с 17 января их будут отстранять от работы.