В "Укрзализныце" предупредили украинцев, что из-за аварии на участке "Ясиня-Рахов" ряд поездов Раховского направления 25 декабря задерживается. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Из-за падения дерева на пути на участке Ясиня-Рахов, что привело к сходу с рельс локомотива и повреждению полотна, задерживается ряд поездов Раховского направления", - говорится в сообщении.

В частности, из-за аварии задерживаются следующие поезда:

№55 Киев-Рахов - задержка 3 часа 30 минут на перегоне до Рахова;

№26 Одесса-Рахов - задержка 2 часа 5 минут по Ясине;

№95 Киев-Рахов - задержка 40 минут по Ворохте;

№15 Харьков-Рахов отправился с задержкой на 43 минут из Ивано-Франковска.

Ранее мы рассказывали, что недавно в Киеве отменили пять рейсов городской электрички. Также проблема была в технических причинах.

Кроме того, сообщалось, что с середины декабря "Укрзализныця" запустила поезда в новом графике. Появись 19 пар новых поездов, еще 49 поездов ускорили свой ход. В частности, появился поезд сообщением "Мариуполь - Рахов", который осуществляет перевозки по самому длинному маршруту в стране, он составляет 1806 км.