В Украине продолжается спад заболеваемости ковидом. За день она снизилась почти в два раза. В течение минувших суток диагноз подтвердился у 2 810 человек.

Об этом свидетельствует статистика, которую Минздрав обнародовал в Facebook утром 26 декабря.

Среди новых заболевших - 240 детей и 30 медиков. 1 832 человека вчера госпитализировали с диагнозом Covid-19. 138 случаев коронавируса в течение суток оказались летальными. 4 279 человек выздоровели.

Кроме того, по данным ведомства, вчера в Украине сделали 28 258 прививок от ковида. 9 190 человек получили первую дозу, 18 716 сделали вторую прививку, еще 104 получили дополнительную дозу вакцины, 248 - ревакцинальную.

За все время пандемии в Украине зафиксировали уже 3 645 124 случая коронавируса. 94 838 из них оказались летальными. 3 428 212 человека выздоровели.

Напомним, в Украине начали колоть бустреную дозу вакцины от коронавируса медикам и сотрудникам интернатов. Они могут получить третью дозу вакцины от ковида спустя минимум полгода после второй прививки.

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