Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Донбассе не должен решаться военным путем, иначе будет стоять вопрос украинской государственности.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Песков заявил, что главное условие – это не решать военным путем конфликт на Донбассе. Он также согласился с утверждением, что если ситуация будет разрешаться военным путем, то будет стоять вопрос украинской государственности.

"Да, это то, о чём неоднократно говорил президент Путин и то, что прекрасно знают в Киеве, прекрасно знают в Вашингтоне. Но одёрнуть Киев почему-то никто не хочет", — сказал он.

Напомним, Россия недавно вновь обвинила Украину в подготовке наступления на Донбассе.

Кроме того, мы писали о том, какие условия по Донбассу Украине выставляет Запад.

Также во время недавней пресс-конференции Путина британский телеканал Sky News потребовал у президента РФ гарантий о ненападении на Украину. Путин в ответ заявил, что нападает Запад, и потребовал от него гарантий.