Сегодня, 27 декабря, на сайте президента Беларуси Александра Лукашенко появился проект изменений и дополнений Конституции республики.

Среди ключевых изменений указывается право одного и того же человека занимать пост президента государства не больше 2 сроков (но вступает оно в силу только после принятия Конституции - то есть Лукашенко может еще на два срока баллотироваться). Также прописан сценарий действий властей в случае гибели президента страны.

Кроме того, претерпела изменение статья 18 Конституции - из нее убрали слова про безъядерность и нейтральность страны.

До: Статья 18. Республика Беларусь в своей внешней политике исходит из принципов равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела и других общепризнанных принципов и норм международного права. Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство нейтральным.

После: Статья 18. Республика Беларусь в своей внешней политике исходит из принципов равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела и других общепризнанных принципов и норм международного права. Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств.

Из других нововведений:

Президент Беларуси, прекративший исполнение полномочий, не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные на посту.

В случае гибели президента в результате покушения, теракта, военной агрессии или иных действий насильственного характера вводится чрезвычайное или военное положение, и госорганы действуют согласно решениям совбеза. Председательствовать в совбезе в этом случае будет спикер Совета республики.

Президент Беларуси сможет вводить чрезвычайное положение в случае попыток мятежа, массовых и иных беспорядков.

Президент Беларуси, прекративший исполнение полномочий, сможет стать пожизненным сенатором.

Сместить президента республики с должности сможет Всебелорусское народное собрание в случае грубого и систематического нарушения им Конституции, а также госизмены или другого тяжкого деяния, говорится в документе (в настоящее время отстранить главу государства могут лишь по состоянию здоровья).

Напомним, Лукашенко занимает должность президента страны с 20 июля 1994 года. Следующие выборы президента республики должны состояться не позже 20 июля 2025 года. Президент Белоруссии официально избирается на 5 лет. Согласно Конституции Белоруссии, президент приостанавливает членство в политических партиях и других общественных объединениях, преследующих политические цели, на весь срок полномочий.

Как писала "Страна", дата референдума будет объявлена сразу после обсуждения документа. Лукашенко хочет провести референдум по Конституции уже этой зимой.

Также в Беларуси хотят прописать в Конституции запрет героизации нацизма.