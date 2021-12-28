Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев заявил о том, что РФ может применить вооруженные силы за границей, чтобы защитить своих граждан в случае нападения. При этом, по его словам, у России нет планов вторгаться в Украину.

Об этом он заявил в интервью "Интерфаксу".

"После того как произошла трагедия Цхинвала, в ноябре 2009 года в России были внесены серьезные поправки в действующий федеральный закон "Об обороне". Десятая статья этого закона дает возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом", - сказал Косачев.

По его словам, одной из причин, по которой вооруженные силы РФ могут оперативно активизироваться за границей, является "защита граждан России за пределами ее территории в случае вооруженного нападения на них".

Между тем, по словам Косачева, Россия не вынашивает планов по собственной воле осуществлять военную операцию в отношении Украины.

Ранее мы писали, что в Кремле и МИД РФ назвали вбросами публикации о готовящемся вторжении России в Украину.

Также мы сообщали, что в комитете Рады по обороне и разведке не верят во вторжение Путина в Украину.