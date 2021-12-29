Полицейские отыскали пропавшую 66-летнюю женщину. Фото: facebook

Патрульная полиция Ровенской области отыскала  66-летнюю женщину, которая вышла прогуляться и не смогла найти дорогу домой.

Об этом,  полицейские  рассказали у себя на странице в Facebook.

В полицию  обратилась женщина с поселка Гоща, с просьбой отыскать ее мать, которая потерялась в городе Ровно. Женщина рассказала,  что  ее 66-летняя мать гуляла по городу и заблудилась.  При себе у  пострадавшей был телефон,  в разговоре с дочкой она описала местность, которую видит возле себя и сообщила, что не знает,  как ей вернуться домой.

Поиск женщины начали оперативно, из-за низкой температуры был риск переохлаждения  пострадавшей. Все патрульные получили ориентировку на пропавшую женщину, также с помощью навигации установили место, где женщина выходила последний раз на связь.

Потерявшуюся женщину нашли через  три часа в селе Шпанив, в 8 км от  ее дома. Целую и невредимую доставили домой,  медицинская помощь не потребовалась.

Сообщение полиции Ровенской области о женщине, которую вернули домой

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