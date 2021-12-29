Патрульная полиция Ровенской области отыскала 66-летнюю женщину, которая вышла прогуляться и не смогла найти дорогу домой.

Об этом, полицейские рассказали у себя на странице в Facebook.

В полицию обратилась женщина с поселка Гоща, с просьбой отыскать ее мать, которая потерялась в городе Ровно. Женщина рассказала, что ее 66-летняя мать гуляла по городу и заблудилась. При себе у пострадавшей был телефон, в разговоре с дочкой она описала местность, которую видит возле себя и сообщила, что не знает, как ей вернуться домой.

Поиск женщины начали оперативно, из-за низкой температуры был риск переохлаждения пострадавшей. Все патрульные получили ориентировку на пропавшую женщину, также с помощью навигации установили место, где женщина выходила последний раз на связь.

Потерявшуюся женщину нашли через три часа в селе Шпанив, в 8 км от ее дома. Целую и невредимую доставили домой, медицинская помощь не потребовалась.

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