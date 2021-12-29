"Укрзализныця", которая ранее пустила в ход первый Kyiv City Express "Киев-Васильков", теперь запускает двухэтажный электропоезд Skoda, который будет курсировать по маршруту Киев-Львов. На предприятии сообщают, что первый рейс состоится уже завтра, 30 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"30 декабря 2021 года АО "Укрзализныця" отправит в первый рейс двухэтажный электропоезд Skoda по маршруту №747 Киев – Львов. Поезд будет отправляться из Киева в 16:41 и прибывать во Львов в 00:45. По пути маршрута поезд будет останавливаться на станциях Винница, Хмельницкий, Тернополь и других", - говорится в сообщении пресс-службы.

На предприятии добавили, поезд Skoda полностью отремонтирован. В 6-вагонный состав оборудован розетками с USB-разъемами для каждого пассажира, пеленальными столиками, пандусами и местами для перевозки людей с инвалидностью, держателями для велосипедов, системами видеонаблюдения, кондиционирования, вентиляции, пожарной сигнализации и пожаротушения, а также вакуумными туалетами.

Ранее мы писали о том, что "Укрзализныця" объявила о запуске Буковельского экспресса, который курсирует в самые известные туристические места украинских Карпат.

Кроме того, 13 декабря, "Укрзализныця" запустила новый рейс "Мариуполь (Донецкая область) - Рахов (Закарпатская область)", который стал самым длинным пассажирским железнодорожным маршрутом Украины.