В Сумской области почти на 4 миллиона гривен оштрафовали ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". Решением суда признано, что предприятие нанесло ущерб государству в результате выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух из 69 стационарных источников.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

По данным следствия, предприятие в течение 9 месяцев без специального разрешения эксплуатировало стационарные источники, которые загрязняли воздух. При этом руководители ПАО пытались избежать ответственности.

Корпорация обжаловала решение об удовлетворении иска прокурора в суде высшей инстанции. Однако Верховный Суд согласился с доводами прокурора и оставил кассационную жалобу ответчика без удовлетворения.

Таким образом, предприятию все же придется выплатить почти 4 млн гривен за нанесенный государству ущерб, связанный с загрязнением воздуха в Сумской области.

Ранее "Страна" писала о том, что полиция нагрянула с обысками в киевское КП "Плесо" из-за подозрений в загрязнении озера.

Также мы сообщали, что Киев попал в двадцатку крупных городов мира по уровню загрязнения воздуха.