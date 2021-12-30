Директору музея Голодомора в ноябре благодаря надбавкам насчитали почти 100 тысяч гривен зарплаты
Директору национального музея Голодомора Олесе Стасюк в ноябре насчитали почти 100 тысяч гривен заработной платы. При этом ее должностной оклад составил 38 876 гривен, остальная сумма набралась благодаря надбавкам, в частности за выполнение особо важной работы.
Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на данные музея.
Согласно официальному письму Национального музея Голодомора-геноцида, должностной оклад генерального директора этого музея в ноябре 38 876 гривен. Также она получила ряд надбавок:
- 3 887 грн за выслугу лет,
- 5 831 грн за ученую степень кандидата наук,
- 7 775 грн за почетное звание Украины "заслуженный",
- 19 438 грн за выполнение особо важной работы,
- 19 438 грн (т.е. такая же сумма, что и выше) - за высокие достижения в труде,
- 2 827 грн - премия за сентябрь,
- 80 грн - индексация зарплаты.
Суммарное количество средств, начисленных Стасюк в ноябре, составило 98 154 гривны. После удержания налогов и сборов на руки она получила 79 014 гривен.
Напомним, директор несуществующего "Музея Революции достоинства" Игорь Пошивайло получил в ноябре почти 90 тысяч зарплаты с надбавкой за "сложность и напряженность в работе".
Стоит отметить, что директор одного из лучших музеев Киева - Музея искусств имени Ханенко Юлия Ваганова получила лишь 27 тыс грн.
Также сообщалось, что в 2021 году Данилов заработал на посту секретаря СНБО 831 тысячу гривен.