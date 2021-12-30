В среду, 29 декабря, в Киеве инспекция по парковке эвакуировала автомобиль семьи фронтмена группы "Океан Эльзы" и бывшего народного депутата Святослава Вакарчука. Машина была припаркована на полосе движения общественного транспорта.

Об этом сообщает Киевская платформа эвакуации в своем Тelegram-канале.

Инцидент произошел в 12:30 на улице Большая Васильковская. Инспекция эвакуировала автомобиль, припаркованный на полосе общественного транспорта.

Как выяснилось позже, машина принадлежит члену семьи Святослава Вакарчука.

"Через несколько часов представитель артиста прибыл на штрафплощадку по ул. Набережно-Луговой. В течение 20 минут мужчина уплатил штраф через приложение "Киев цифровой" и забрал автомобиль", - сказано в сообщении.

Напомним, недавно "Стране" стало известно, что Вакарчук планирует в новогоднюю ночь выступить на закрытой вечеринке в Юрмале. Приватное мероприятие должно было пройти дома у российского миллиардера Юрия Шефлера. По данным наших источников, гонорар Вакарчука должен был составить 220 000 евро.

Также сообщалось, что группа "Окен Эльзы" уверяет, что не планирует выступлений на новогоднюю ночь.