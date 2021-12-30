После резкого удешевления газа 24 декабря с рекордных за всю историю $2200 до $1300 за тысячу кубометров его цена снова скачкообразно упала. На торгах в Европе она составила немногим более тысячи долларов за тысячу кубов.

Об этом говорят данные торгов за 30 декабря.

Днем по киевскому времени стоимость снизилась на 10%: цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до 1 018 долларов США за тысячу кубометров, или до 87,055 евро за МВт·ч.

Правда, к вечеру цена немного выросла - до 1 046 долларов за тысячу кубов.

Цена январского фьючерса на хабе TTF и график динамики стоимости газа с октября

Нейтральный индекс цен на газ TTF (Title Transfer Facility Natural Gas Price Index, TTF NGPI) - это средневзвешенная по объему цена газа всех сделок, заключенных по всем спотовым контрактам, которые поставляются в определенный день на TTF в Нидерландах.

Контракты заключаются на физическую доставку посредством передачи прав в отношении природного газа в Виртуальном торговом центре TTF, которым управляет Gasunie Transport Services (GTS), оператор системы передачи в Нидерландах.

Между тем в Украине несмотря на хорошие новости из Европы накануне Нового года закрыли 32 газозаправочные станции из-за высоких цен на голубое топливо.

А производители разных видов продуктов первой необходимости заявляют об остановке производства из-за роста цен на газ. Например, недавно это сделал директор ассоциации "Союз птицеводов" Сергей Карпенко.