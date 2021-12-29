Исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов" Сергей Карпенко заявил, что из-за высоких цен на газ производители продукции птицеводства рискуют остановить предприятия.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции "Рост цен на энергоносители – угроза продовольственной безопасности Украины".

Карпенко рассказал, что в начале прошлого года доля газа в себестоимости 1 кг мяса птицы составляла 1,6 грн. Спустя год она выросла до 2,11 грн., по состоянию на конец ноября достигла 4 грн., а в декабре составила уже 6,4 грн.

При ценах на газ, которые озвучили поставщики, в 59,63 грн./кубометр доля газа в себестоимости килограмма мяса птицы вырастет до 14 гривен. То есть будет составлять 25-30%

"В таких условиях наши предприятия будут или сокращать производство, или полностью его останавливать", - заявил Карпенко.

Он добавил, что больше всего остановка производства грозит небольшим предприятиям.

Кроме этого, как объяснил Карпенко, сейчас Украина экспортирует 40% мяса и 30% яиц, однако резкий рост цен на газ повлечет за собой подорожание продукции и она может стать неконкурентоспособной по сравнению с продукцией других стран – России, Беларуси, Польши и других.

"Если мы повысим цены, а их нужно повышать на 20-30%, то они станут неподъемными", - добавил Карпенко.

Ранее мы писали, что украинские хлебозаводы в связи повышенными ценами на газ работают в убыток и предупреждают об остановке производства и перебоях с поставками продукта в регионы Украины.

Также накануне кондитерские компании, входящие в ассоциацию "Укркондпром", рассказали о планах полностью или частично свернуть производство сладостей из-за высоких цен на газ.

Вслед за ними союз молочных предприятий Украины заявил, что из-за роста цен на газ работа молочной отрасли также может остановиться.