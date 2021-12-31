В мире уже наступил 2022 год, первыми его встретили жители острова Киритимати, входящего в состав островов Рождества (Республика Кирибати), а также жители города Нукуалофа (столица Королевства Тонга). Они отметили наступление 2022 года в 12:00 по киевскому времени.

Кирибати - островное государство, расположенное в западной части Тихого океана. В 1994 году кандидат в президенты этой страны пообещал, что если выиграет выборы, добьется того, что жители Кирибати будут встречать Новый год раньше всех. Позже страну поделили на три часовых пояса, и теперь в самой восточной части Новый год встречают первыми на планете.

В 12:15 по киевскому времени к празднованию Нового года подключился остров Чатем, принадлежащий Новой Зеландии, но удаленный от основных островов и находящийся в отдельном часовом поясе.

В 13:00 по киевскому времени Новый год встретили жители Новой Зеландии, а также находящиеся на Южном полюсе полярники.

В 14:00 по Киеву праздник отметят жители крайней Восточной России (Анадырь, Камчатка), островов Фиджи и некоторых других тихоокеанских островов, Науру, Тувалу. В 15:00 по Киеву 2022 год наступит в части Восточной Австралии – Сиднее, Мельбурне - и некоторых тихоокеанских островах.

В 17:00 по киевскому времени Новый год встречают в Японии и в Северной и Южной Кореях. В 18:00 по киевскому времени 2022-й приходит на территорию Австралии и на часть Юго-Восточной Азии. В этот временной промежуток также попадает Китай.

31 декабря в 21:00 по киевскому времени Новый год отметят в Пакистане, Узбекистане, Туркменистане, Кыргызстане и части России (Екатеринбург, Уфа).

Через 12 часов после празднований Нового года в Кирибати праздник отмечают в Восточной Европе – Румынии, Греции, Украине. В это же время Новый год встречают в Турции, Израиле, Финляндии.

1 января в 01:00 по Киеву Новый год наступает в странах Западной и Центральной Европы, а также на части Африки. В 07:00 по киевскому времени Новый год наступает в восточной части Канады (Оттава) и США – Вашингтоне и Нью-Йорке. Последними, в 13:00 1 января, Новый год встречают жители государства Самоа.

Напомним, "Страна" писала о том, где украинские ВИПы встречают Новый год.

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