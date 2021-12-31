В Офисе президента Украины рассказали о том, что Владимир Зеленский провел встречу с катарской делегацией во главе с членом правящей в Государстве Катар династии шейхом Фейсалом бин Кассимом Аль Тани, в ходе которой обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов в сфере инфраструктуры, агропромышленного, туристического и гостиничного комплексов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Владимир Зеленский заявил, что Катар является одним из ключевых партнеров Украины в регионе Персидского залива и заявил о готовности обеспечить продовольственную безопасность Катара путем поставки аграрной продукции.

Стороны обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов в сфере инфраструктуры, агропромышленного, туристического и гостиничного комплексов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский ответил уже на вторую петицию с требованием отменить обязательную вакцинацию от коронавируса. Глава государства напомнил, что в некоторых обстоятельствах предусмотрено, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные профилактические прививки.

Кроме того, "Страна" также писала о том, что президент Украины хочет переименовать партию "Слуга народа" ближе к парламентским выборам.