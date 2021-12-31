"Укрзализныця" временно отменила самый медленный поезд страны под номером 855, курсировавший между Черкассами и Уманью. Приостановка связана с поломкой состава.

Об этом сообщает "Укринформ".

На Черкасском железнодорожном вокзале обещают возобновить маршрут, как только дизель-поезд отремонтируют.

Поломку прокомментировал директор департамента инфраструктуры Черкасской облгосадминистрации Сергей Чубань.

"В начале весны завершится электрификация железнодорожного пути от Черкасс до станции Шевченко, тогда все поезда войдут в нормальный график движения", – сказал Чубань.

По словам местных жителей, маршрут поезда №855 очень удобный, так как состав проезжает почти всю Черкасскую область с востока на запад.

Поезд № 855 отправляется из Черкасс в 06:55 и прибывает в Умань 13:15. Обратно в областной центр он возвращается в 19:37. Путь от Черкасс до Умани занимает 6 часов 20 минут. Средняя путевая скорость поезда - 45 км/ч. По железнодорожной классификации это скорый поезд. Длина маршрута в один конец составляет 236 км. На маршруте 31 остановка.

Ранее "Страна" сообщала, что почти 10 тысяч украинцев встретят Новый 2022 год в поездах.

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