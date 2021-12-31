АО "Укрзализныця", которая вчера, 30 декабря, отправила в первый рейс двухэтажный электропоезд Skoda, сообщила о том, что сегодня, 31 декабря, в их поездках 10 тыс. украинцев будут встречать Новый год. Кроме того, в компании добавили, что в этом году на пиковые даты зимних перевозок продажи билетов выросли на 20% по сравнению с прошлым годом.

Об этом пишет пресс-службы "Укрзализныци".

"В новогоднюю ночь около 10 тысяч пассажиров будут путешествовать в 86 поездах АО "Укрзализныця". Всего на период массовых новогодних и рождественских праздников было назначено 17 дополнительных пассажирских поездов. Еще двоим поездам продлен маршрут и четырем увеличена периодичность курсирования", - говорится в сообщении.

Также в УЗ проинформировали о том, что продажи билетов увеличились на 20% по сравнению с сезоном 2020/2021 на пиковые даты зимних перевозок: 29, 30 декабря 2021 года и 2, 8, 9 января 2022 года.

Значительный рост пассажиропотока фиксируется именно до железнодорожных станций, находящихся вблизи курортов Украинских Карпат: Татаров (Буковель), Ворохта, Яремче и Ясиня.

Ранее мы писали о том, что "Укрзализныця" объявила о запуске Буковельского экспресса, который курсирует в самые известные туристические места украинских Карпат.

Кроме того, 13 декабря, "Укрзализныця" запустила новый рейс "Мариуполь (Донецкая область) - Рахов (Закарпатская область)", который стал самым длинным пассажирским железнодорожным маршрутом Украины.