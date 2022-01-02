В воскресенье, 2 января, в здании парламента Южно-Африканской республики произошел пожар. Об этом сообщает AFP.

Сейчас здание парламента охвачено огнем, а само пламя уже перекинулось на крышу. Как рассказал Член комитета мэрии по охране и безопасности Джей Пи Смит, пожар не удалось локализовать. При этом появилась информация о трещинах на стенах здания.

Сейчас потушить огонь пытаются 36 пожарных, а в экстренных службах запросили подкрепление. Информации о погибших или пострадавших пока что нет.

Известно, что пожар начался в офисных помещениях, а спустя время он распространился на третий этаж. Полиция уже начала расследование инцидента.

Напомним, в ходе телефонного разговора глава Российской Федерации Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафос приняли решение объединить усилия в борьбе с пандемией Covid-19, в частности, нового штамма "Омикрон".

Также "Страна" рассказывала, что в 19 районах центральной части Южно-Африканской Республики установили рекорд низкой температуры. Не обошлось и без осадков - выпал снег. Появились видео, которые подтверждают аномальные погодные явления.