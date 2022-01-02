Во Франции в ночь на 1 января хулиганы сожгли более 870 автомобилей. В связи с этим правоохранители задержали более 440 человек.

Об этом сообщает La Depeche.

В Министерстве внутренних дел Франции изданию заявили, что в ночь на 1 января этого года хулиганы сожгли 874 автомобиля. Сотрудники полиции и жандармерии задержали 441 человека, которых подозревают в причастности к поджогам. Из них арестованных 381.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен добавил, что число сожженных автомобилей в новогоднюю ночь снижается. По его словам, в 2019 году на Новый год было сожжено более 1300 машин. На тот момент арестовали 376 человек.

Во Франции жители бедных кварталов часто сжигают автомобили. При этом, число поджигаемых машин возрастает именно в новогоднюю ночь.

Beauvais : Les pompiers ont éteint plusieurs voitures qui partaient en fumée. #31decembre #bonneannee2022 pic.twitter.com/ENQfkK2LIP — Romain Bénard (@RomainBenardOFF) January 1, 2022

Ранее "Страна" рассказывала, как в Ирпене Киевской области преступники подожгли гараж и дом известного украинского тикток-блогера Романа Грицько. Сам он считает, что инцидент может быть связан с его деятельностью.

Также мы писали о том, что в начале декабря в одном из дворов на бульваре Леси Украинки в столице случился инцидент с машиной чиновника-экоинспектора Антона Ефимова. При выезде на место происшествия было однозначно установлено, что это поджог - возле автомобиля нашли деформированную пластиковую бутылку с остатками горючей жидкости. Именно из нее, вероятнее всего, и поливали машину чиновника коктейлем Молотова.