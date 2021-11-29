В Австралии женщина подожгла гостиницу, в которой проходила карантин. Видео
В Австралии, в городе Кернс (штат Квинсленд) 31-летняя женщина подожгла гостиницу для тех, кто находится на карантине.
Об этом сообщает в Twitter "LoveWorld" в воскресенье, 28 ноября.
Инцидент произошел утром 28 ноября. Женщина зажгла огонь под кроватью в комнате, которую делила с двумя детьми.
Пожар уничтожил часть карантинной гостиницы Pacific Hotel Cairns. Были эвакуированы 160 человек, никто не пострадал.
Мотивация женщины неизвестна.
По данным СМИ, австралийка находилась на карантине несколько дней, и с ней возникли проблемы, которые власть "решала".
Женщина находится под арестом, ее дети под опекой полиции.
#BREAKING #AUSTRALIA— loveworld (@LoveWorld_Peopl) November 28, 2021
🔴 QUEENSLAND: FIRE ON TOP FLOOR OF QUARANTINE HOTEL IN CAIRNS!🔥
163 guests of #PacificHotel were evacuated.
Police have charged a 31-year-old woman - staying at hotel- with arson. #BreakingNews #Fire #HotelFire#Cairns #Queensland pic.twitter.com/towDLw9MKi
Ранее "Страна" сообщала, что с 30 ноября Великобритания вводит обязательный ПЦР-тест для прибывающих на второй день после приезда, а также прохождение карантина до получения отрицательного результата теста. Эти меры связаны с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон".
Также мы писали, что в Австралии испытали вакцину от коронавируса в виде пластыря с микроиглами. С помощью пластыря вводили вакцину Hexapro - разработку Техасского университета. Этот препарат генерирует иммунный ответ организма с помощью стабилизированной формы спаечного белка, которым вирус SARS-CoV-2 прикрепляется к другим клеткам, и генерирует иммунный ответ на него.