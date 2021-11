В Австралии, в городе Кернс (штат Квинсленд) 31-летняя женщина подожгла гостиницу для тех, кто находится на карантине.

Об этом сообщает в Twitter "LoveWorld" в воскресенье, 28 ноября.

Инцидент произошел утром 28 ноября. Женщина зажгла огонь под кроватью в комнате, которую делила с двумя детьми.

Пожар уничтожил часть карантинной гостиницы Pacific Hotel Cairns. Были эвакуированы 160 человек, никто не пострадал.

Мотивация женщины неизвестна.

По данным СМИ, австралийка находилась на карантине несколько дней, и с ней возникли проблемы, которые власть "решала".

Женщина находится под арестом, ее дети под опекой полиции.

