В Австралии, в городе Кернс (штат Квинсленд) 31-летняя женщина подожгла гостиницу для тех, кто находится на карантине.

Об этом сообщает в Twitter "LoveWorld" в воскресенье, 28 ноября.

Инцидент произошел утром 28 ноября. Женщина зажгла огонь под кроватью в комнате, которую делила с двумя детьми.

Пожар уничтожил часть карантинной гостиницы Pacific Hotel Cairns. Были эвакуированы 160 человек, никто не пострадал.

Мотивация женщины неизвестна.

По данным СМИ, австралийка находилась на карантине несколько дней, и с ней возникли проблемы, которые власть "решала".

Женщина находится под арестом, ее дети под опекой полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что с 30 ноября Великобритания вводит обязательный ПЦР-тест для прибывающих на второй день после приезда, а также прохождение карантина до получения отрицательного результата теста. Эти меры связаны с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон".

Также мы писали, что в Австралии испытали вакцину от коронавируса в виде пластыря с микроиглами. С помощью пластыря вводили вакцину Hexapro - разработку Техасского университета. Этот препарат генерирует иммунный ответ организма с помощью стабилизированной формы спаечного белка, которым вирус SARS-CoV-2 прикрепляется к другим клеткам, и генерирует иммунный ответ на него.