Усиление народовластия, реформа СБУ, пенсионная реформа и градостроительство станут приоритетами законодательной работы Верховной Рады на 2022 год.

Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук, сообщается на сайте "Слуги народа".

По его словам, 28 января Рада должна получить предварительный вывод о законопроекте о местном референдуме.

"Важно, чтобы документ стал образцовым законом и действительно эффективным механизмом реализации прямой демократии на местном уровне. Ожидаю, что в начале следующей сессии мы сможем рассмотреть этот документ на пленарном заседании", - заявил Стефанчук и добавил, что параллельно нардепы нарабатывают ряд законопроектов о народовластии в других сферах. Речь идет о суде присяжных и о мировых судах, которые будут решать незначительные споры, о коллективных исках.

"В приоритете завершить реформу градостроительства. В ее основу заложены три кита: цифровизация, децентрализация и ответственность. Все они содержатся в законопроектах №5655 и №5877, которые уже прошли первое чтение и в следующем году должны быть приняты в целом. Мы должны навсегда ликвидировать почву коррупции в строительном секторе", - заявил Стефанчук.

Также он напомнил о реформе СБУ, которая является серьезным обязательством Украины перед международными партнерами, которое должно быть исполнено уже в начале 2022 года.

"Потому что СБУ должна выполнять только свойственные ей функции и не заниматься вопросами экономики, давлением на бизнес и т.д." - объяснил спикер парламента.

Также Стефанчук заявил, что в начале 2022-го Верховная Рада должна заняться пенсионной реформой.

"Для этого мы рассмотрим законопроекты о внедрении второго накопительного уровня пенсионного обеспечения в стране. Та существующая сейчас система не отвечает нынешним реалиям и не позволяет обеспечить свое будущее", - добавил глава Верховной Рады.

Также парламент должен внести изменения в Конституцию Украины для завершения процесса децентрализации.

"В парламенте создана рабочая группа, которая будет работать над усовершенствованием конституционных основ осуществления местного самоуправления в соответствии с требованиями Европейской хартии местного самоуправления. Завершение реформы децентрализации должно усилить гарантии возможности общин и решить проблемы, которые беспокоят каждого человека", - добавил Стефанчук.

По его словам, сейчас активно обсуждается и внедряется концепция открытости парламента Украины.

"Это должен быть не закрытый клуб, а открытый законодательный орган, где принимаются самые важные решения. Одной из составляющих такой открытости есть внешняя международная открытость. Уже с 1 января 2022 года на сайте парламента Украины появится 181 аутентично переведенный законодательный акт на английский язык. Это те законодательные акты, которые нужны для наших инвесторов", - заявил спикер Рады.

Кроме того, в Раде собираются обновить компьютеры, а также технически переоборудовать зал заседаний. Это можно сделать только в течение длительного каникулярного периода.

"Парламент Украины может вернуться к вопросу о введении дистанционного голосования уже после Нового года. Сейчас продолжаем работу над этим законопроектом. Ведь сейчас нет варианта, чтобы в случае опасности (пандемии, агрессии РФ) немедленно собраться и принять важное для государства решение. Именно поэтому считаю, что такой важный предохранитель, как дистанционное голосование, должен существовать в Верховной Раде Украины", - добавил Стефанчук.

Также продолжается разработка приложения "Рада" для смартфонов. Планируется создание исследовательско-аналитической службы.

Напомним, Стефанчук захотел наградить особым статусом нардепов, которые участвовали в становлении независимости Украины.

Также мы сообщали, что Стефанчук сообщил о создании совета из почти сотни ученых, которые будут помогать писать законы Раде.