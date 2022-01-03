В Израиле, где начали колоть четвертую дозу вакцины от коронавируса, изменят правила въезда в страну для иностранцев. С воскресенья, 9 января, посетить государство смогут только иммунизированные от коронавирусной инфекции или те, кто переболел ковидом, и имеют соответствующий документ. Однако новые ограничения коснутся не всех туристов.

Об этом сообщает newsru.co.il.

Новые правила коснутся только тех туристов, которые будут прибывать из всех стран, кроме "красных".

Вместе с тем, Министерство здравоохранения страны рекомендует внести изменения в список "красных" стран, в которые запрещено выезжать израильтянам. В новой версии этого списка останутся ОАЭ, США, Эфиопия, Великобритания, Танзания, Мексика, Швейцария и Турция.

Также с завтрашнего дня израильтяне, прилетающие в страну из "оранжевых" стран, должны находиться в карантине лишь первые cутки или до получения отрицательного ПЦР-теста, сделанного по прилету.

Впрочем, привитые или переболевшие граждане Израиля, вернувшиеся в страну к полуночи 4 января, смогут в полночь выйти из карантина без получения второго отрицательного ПЦР-теста.

Ранее мы сообщали, что на следующей неделе Кипр ужесточает правила въезда. Туристам придется делать по три теста на коронавирус.

Также писали, что Черногория ужесточает правила въезда для украинцев.