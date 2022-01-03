За 11 месяцев прошлого года Украина предоставила украинское гражданство больше 1500 россиянам.

Об этом говорится в ответе Государственной миграционной службы на запрос Українських Новин.

В частности, украинское гражданство за указанный период было предоставлено более 1550 гражданам России.

Установлена ​​принадлежность к гражданству Украины (ст.3 Закона "О гражданстве Украины") – 208 человек; оформлена принадлежность к гражданству Украины на основании внесенных надписей "Гражданин Украины" (п.3 ст.3) – 22 человека; приобрели гражданство Украины по рождению – 10 649 человек, в том числе граждане России (ст.7) – 511 человек; приобрели гражданство Украины по территориальному происхождению (ч.3 ст.8) – 2 349 человек, в том числе граждане России – 929 человек; количество лиц, которые приобрели гражданство Украины на основании Соглашений об упрощенном порядке изменения гражданства (ст.8) – 142 человека.

Также принято в гражданство Украины согласно Указу Президента Украины (ст.9) – 40 человек, в т. ч. граждане России – 16 человек; восстановлено в гражданстве Украины (ст.10) – 15 человек, в т. ч. россияне – 10 человек; детьми в результате усыновления (ст.11) – 24 человека, в т. ч. граждане России – 3 человека; в результате установления за ребенком опеки или попечительства, устройства ребенка в детское учреждение или учреждение здравоохранения, в детский дом семейного типа или приемную семью или передачи на воспитание в семью патронатного воспитателя (ст.12) – 165 человек, в т. ч. россияне – 32 человека; ребенком в связи с пребыванием в гражданстве Украины его родителей или одного из них (ст.14) – 233 человека, в т. ч. граждане России – 53 человека; в результате признания отцовства или материнства или установления отцовства или материнства (ст.15) – 21 человек, в т. ч. граждане России – 2 человека.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, упрощающий получение гражданства страны воевавшим в Донбассе и ряду категорий граждан Российской Федерации.

"Страна" подробно проанализировала закон, подписанный недавно Зеленским.