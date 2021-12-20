Конституционный суд получил представление народных депутатов о возможности введения двойного гражданства в Украине.

Об этом сообщила представитель Рады в КСУ Ольга Совгиря.

Вопрос об открытии производства должен быть решен в течение одного месяца.

Ранее "Страна" сообщала о том, что депутаты Верховной Рады Украины, в частности представители межфракционного депутатского объединения "Разумная политика" и члены фракции "Европейская солидарность", собрали 45 подписей (необходимое количество для представления) под представлением в Конституционный суд касательно законопроекта Зеленского о множественном гражданстве.

Учитывая, что 4 статья Конституции Украины определяет, что в Украине единое гражданство депутаты просили суд разобраться, не противоречит ли идея о двойном гражданстве Основному закону Украины.

Напомним, 2 декабря президент Зеленский внес в раду законопроект о двойном гражданстве. В нем прописаны основания, которые позволят получить (или восстановить) украинское гражданство.

Также "Страна" подробно разбиралась, что говорится в пяти законопроектах Зеленского о двойном гражданстве.