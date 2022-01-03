Корреспондент в Москве агентства "УНИАН" Роман Цимбалюк, которого в декабре вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к русскому народу, уехал из России, где он работал более 10 лет.

Об этом он рассказал в интервью "Громадському".

"Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Российская хунта, кажется, себя проявила. И сейчас они якобы говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова", - сказал Цимбалюк.

Он добавил, что за последние два месяца фактически "все топовые фигуры" "российских информационных войск" предсказывали ему проблемы.

В то же время он считает, что пока неизвестно, завели ли дело вообще. При этом, по словам журналиста, он с адвокатом серьезно относится к подобным вызовам.

"Вместо меня пришел (на допрос - Ред.) мой адвокат, а прокуроры почему-то на эту "стрелку" не пришли. Кто-то в соседнем кабинете защитнику сказал, что они отозвали повестку. Так оно не так ли? Пока очень мало информации. Но я не буду спешить в Россию, потому что не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют. У нас и так там много людей, которых нужно вытащить", - заявил Цимбалюк.

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