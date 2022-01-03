Французский аспирант Николас Имберт выдвинул обвинения сексуального характера в адрес киевского священника. 25-летний юноша, прилетевший в Украину, заявил, что стал жертвой изнасилования. В Facebook он написал, что развратные действия в отношении него якобы совершил священнослужитель УПЦ, архимандрит Ахила Шахтарин, у которого на прошлой неделе он ночевал дома.

Сам Ахила Шахтарин в комментарии "Стране" обвинил Николаса Имберта во лжи и провокации.

"Утверждаю, что заявление Имберта об изнасиловании, это клевета. Я познакомился с ним около года назад в Facebook. Изначально он должен был приехать еще шесть месяцев назад. Имберт изъявил желание, как он мне сказал, изучать церковные порядки и обычаи Древней Руси. Но якобы из-за болезни девушки он отменил тогда поездку. На этом наше общениt прекратилось. Спустя полгода, 27 декабря он неожиданно мне написал сообщение следующего характера: "я прилетел в Киев, можем встретиться". Я еще очень удивился так как предварительно он ничего мне не сообщал", - рассказывает священник.

После чего Шахтарин и Имберт договорились о встрече. Священник провел юноше экскурсию в монастырь. Однако, по словам Шахтарина, Имберт вообще не задавал вопросов про церковные обычаи и "явно приехал не за этим".

"Он только сказал, что сейчас пишет работу по поводу раскола в современном украинском православии. В церковном монастыре мы делаем настойки. В рамках экскурсии мы предложили ему продегустировать эти настойки. Их было около пяти видов. Каждой мы выпили по 30 грамм", - говорит Шахтарин.

Позже француз изъявил желание остаться ночевать в доме у священника, сославшись на недостаток времени и желание пообщаться. Якобы он в Украине всего на несколько дней.

"Я живу с мамой, она не сильно обрадовалась нашему гостю, мол незапланированно все получилось. После того как мы приехали ко мне домой Имберт сказал, что устал и хочет спать. Я постелил ему в гостиной, а сам пошел в свою комнату на второй этаж. Спустя какое-то время Имберт поднялся ко мне с одеялом в руках и попытался лечь возле меня (повторимся - это совпадает с информацией из переписки, которую опубликовал сам француз - Ред.). Мне его поведение сразу показалось странным, я подумал, что он что-то принял. Оно сильно отличалось от поведения, что было ранее. Он сказал, что ему плохо, его трусит, ему холодно", - объясняет священник.

Шахтарин добавил, что спустя несколько минут поведение Имберта резко поменялось - он захотел поехать к себе на арендованную квартиру, якобы ему там будет теплее.

"После того как он уехал я еще несколько раз пытался ему позвонить, но Имберт не отвечал. После этого я увидел, что он обвинил меня в изнасиловании и опубликовал нашу переписку", - заявил Шахтарин.

По словам священнослужителя, возможны несколько версий, почему Николас Имберт выдвинул такое обвинение в его адрес.

"Первая версия: чей-то заказ лично против меня. Но я не занимаю большую должность, чтобы по мне кто-то стал так предметно работать. Второе - возможно он хотел шантажировать меня. Но это тоже очень глупо - я простой священник, у меня обычный дом, даже машины нет. Поэтому, скорее всего, не я его интересую как личность, а есть цель нанести урон имиджу всей УПЦ. Его ночное поведение натолкнуло на мысль, что возможно готовилось что-то более серьезное, он хотел устроить более громкий скандал, но что-то в его планах пошло не так. Он же настаивал остаться на ночь, он пришел ко мне в спальню. И когда он ушел, у него не было никакой лихорадки. Почему он 28 декабря не пошел снимать побои или какие-то следы насилия, о котором он говорит? Зачем нужно было ждать несколько дней? Думаю, что это однозначно провокация с целью дискредитации УПЦ", - говорит "Стране" отец Ахилла.

"Страна" разобралась в деталях истории с якобы изнасилованием.