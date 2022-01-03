В понедельник, 3 января, во Франции в возрасте 72 лет скончался второй из телеведущих – братьев-близнецов Богданофф Игорь.

Об этом сообщили Agence France-Presse со ссылкой на агента Богданова.

"В мире и любви, в окружении своих детей и семьи, Игорь Богданов ушел в иной мир в понедельник 3 января 2022 года", - написали родственники в послании, которым поделился агент Богданова.

Смерть наступила через шесть дней после смерти Гришки, его брата-близнеца, умершего от Covid-19. Оба брата были госпитализированы с середины декабря. Указывается, что они не были вакцинированы против коронавируса.

Настоящие имена братьев - Игорь Юрьевич и Григорий Юрьевич Остасенко-Богдановы. Они родились в семье русского художника Юрия Богданова, которого во время Второй мировой войны пригнали на принудительные работы в Германию.

Известность близнецам принесла работа на французском телевидении. В конце 1970-х - 1980-х годах они вели несколько научно-популярных передач, включая "Время X", "Четвертое измерение" и "2002: Одиссея будущего". Многие их утверждения подвергались критике со стороны ученых как псевдонаучные.

В конце 1990-х братьев начали подозревать в злоупотреблении пластическими операциями, хотя сами они это отрицали.

Напомним, 28 декабря в парижском госпитале умер один из двух братьев-близнецов Богданофф, Гришка. Ему было 72 года. По некоторым данным, причиной смерти мужчины стали последствия COVID-19.

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