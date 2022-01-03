В Грузии 3 января вступил в силу закон, запрещающий курить в такси, на водном транспорте, а также в частных автомобилях в присутствии несовершеннолетних.

Как передает ТАСС, документ опубликован на портале официальной информации "Законодательный вестник".

Согласно закону, отныне за курение в такси и водном транспорте предусмотрен штраф в размере 200 лари (более $64 или около 1770 гривен,), за курение в личном автомобиле в присутствии несовершеннолетних - 50 лари (более $16, около 440 гривен). Размер взыскания будет удваиваться в случае повторных нарушений в течение года.

В Грузии начали ужесточать борьбу с курением с 2018 года. Тогда был впервые принят антитабачный закон, запрещающий курение в ресторанах, барах и кафе. Позже правительство республики повысило акциз на табачные изделия, а также обязало компании, занимающиеся производством сигарет, размещать на упаковках изображения, свидетельствующие о вредных последствиях курения.

Закон о курении в транспорте парламент Грузии принял 30 декабря 2021 года.

Весной "Страна" писала, что в Украине могут запретить показ фильмов со сценами курения. Такое ограничение предлагается ввести в одной из поправок к законопроекту №4212 об изменениях в статью 22 закона "О рекламе".

А в середине декабря мы сообщали, что Верховная Рада приняла антитабачный закон, который ударит по любителям сигарет с ароматизиторами, вейпов и айкосов.