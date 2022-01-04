Во вторник, 4 января, в западных регионах Украины ожидается сильный ветер со скоростью 15-24 метра в секунду, в связи с чем там объявлено штормовое предупреждение (желтый уровень опасности).

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

"4 января в западной части порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-28 м/с", - сказано в предупреждении.

Желтый уровень опасности объявлен в таких областях:

Закарпатская,

Львовская,

Ивано-Франковская,

Черновицкая,

Тернопольская,

Волынская,

Ровенская,

Хмельницкая.

Желтый, или первый уровень опасности означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. В таком случае рекомендуется внимательно следить за сообщениями о возможном усложнении погодных условий и сохранять осторожность.

Напомним, 4 января в Украине в западных областях ожидаются дожди. При этом в Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, без существенных осадков.

Также сообщалось, что 3 января в Украине был объявлен первый уровень опасности из-за мощного ветра и гололедицы.