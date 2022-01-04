В Одессе, где местные торговцы оставили около 2,5 тысяч непроданных хвойных деревьев на улицах поселка Котовского. Однако использовать елки на корм животным нельзя - деревья облили дизельным топливом. Поэтому сотрудники УК "Суворовский" вывезли елки на свалку.

Об этом пишет сайт "Думская".

В частности, коммунальщики почистили елочные базары на Бочарова, Высоцкого, Заболотного, Марсельской и Семена Палия.

При этом, как сообщают в пресс-службе Суворовской районной администрации, все хвойные были облиты соляркой. "Трудно объяснить такие действия, но, очевидно, руководствовались целью - не доставайтесь же никому. Все деревья отвезены на свалку, использовать их для животных нельзя", - отметили чиновники.

Елки вывозили с помощью мусоровозов, тракторов и грузовых машин.

Напомним, в Одессе сразу после празднования Нового года тысячи елок оказались заброшенными на тротуарах. Продавцы не смогли продать их накануне праздников. Вместо того, чтобы сдать деревья в специальные пункты сбора, продавцы просто бросили их на тротуарах, где их и продавали.

В Киеве с елками предлагают обойтись цивилизовано: с 4 января в столице откроются 15 пунктов, куда можно будет сдать на утилизацию новогоднюю ёлку.