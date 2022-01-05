В Украине за сутки в 2,5 раза подскочило число новых случаев коронавируса. Вчера ковид обнаружили у 4 571 украинца, днем ранее о 1 746 новых пациентах.

Об этом свидетельствует статистика, которую утром 5 января в Facebook опубликовала пресс-служба Минздрава.

Среди новых пациентов, по информации ведомства, 210 детей и 112 медиков. В течение суток в больницы попали 1 366 человек с ковидом. 273 случаев коронавируса оказались летальными, 8 439 человек выздоровели.

В течение дня 102 478 человек сделали прививку от коронавируса. 26 502 из них получили первую дозу вакцины, вторую дозу получили 73 536 человек. Также в Украине сделали 597 дополнительных и 1 843 бустерных прививок.

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 3 682 659 человек. Выздоровели 3 491 793 из них. 96 709 случаев ковида оказались летальными.

Напомним, "Страна" писала о том, что Украина ввела бустерную вакцинацию от ковида для людей старше 60 лет.

Также мы сообщали, что после бустерной прививки от коронавируса украинцы получат новые сертификаты о вакцинации.

Кроме того, мы писали, что во Франции нашли новый штамм коронавируса с почти полусотней мутаций. Им заразились уже 12 человек.