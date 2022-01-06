В Актобе удалось освободить аэропорт от протестующих
Сегодня, 6 января, городе Казахстана Актобе, где вчера одному из протестующих оторвало ногу, здание аэропорта удалось освободить от захватчиков.
Об этом сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на государственный телеканал "Хабар 24".
"Аэропорт Актобе освободили от преступников, об этом заявили в местном акимате. Отстояли также акимат Жамбылской области, региональный филиал партии Nur Otan и управление полиции города Тараза, освободили от деструктивных сил акимат Семея, здание сейчас тщательно проверяют", - сказано в сообщении.
Ранее сегодня пользователи твиттера опубликовали видео из Актобе, на котором слышны выстрелы и можно увидеть, ка кпосле одного из них падает человек.
Стрельба в #Актобе #Казахстан #revolution #Kazakhstan pic.twitter.com/mBBI2XpBbh— Oleg Aliev 🇫🇮 (@Oleg_Aliyev) January 6, 2022
Напомним, 5 января в Алматы протестующие захватили аэропорт и разгромили здание. Однако силовикам удалось вернуть аэропорт под контроль властей, во время штурма погибло двое из них.
Также сообщалось, что Казахстан закрыл границы на въезд. О ходе событий в стране мы ведем подробный онлайн-репортаж.