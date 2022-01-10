В сети появились первые кадры с переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые проходят в Женеве. Судя по видео, и американская, и российская стороны представлены внушительными делегациями.

Вместе с дипломатами с обеих сторон присутствуют военные - в статусе заместителей глав министерств обороны.

Напомним, переговоры США, НАТО и России пройдут в трех форматах: 10 января - двусторонний диалог Россия-США по стратегической стабильности, 12 января РФ и НАТО намерены провести заседания Совета НАТО-Россия, 13 января запланированы обсуждения вопрос безопасности с ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что Россия представила проект договора с США по гарантиям безопасности. Москва требует гарантий нерасширения НАТО на восток.

Также мы писали, что 9 января в Женеве прошли предварительные переговоры России и США. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после окончания переговоров заявил, что первая беседа прошла "потрясающе" и была деловой.

Кроме того, в российском Министерстве иностранных дел заявили о возможном ухудшении ситуации в сфере безопасности США и НАТО, если они не проявят гибкость.