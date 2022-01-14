День будет полон скрытых и явных шансов и возможностей. Одним знакам Зодиака можно смело открывать новые двери, другим же лучше подумать несколько раз перед этим.

Читайте астропрогноз дня на 14 января.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнам сегодня стоит придержать свои порывы к риску. Пока не лучший период для этого. Лучше выбирать проверенные дороги и собирать информацию перед тем, как решиться на что-то радикально новое. Это не значит, что не нужно ничего менять, но лучше выявить все подводные камни заранее.

Телец (21.04 - 21.05)

Упорные Тельцы сегодня могут столкнуться с тем, что результат не всегда зависит от усилий. Иногда лучшее, что можно сделать, если что-то не получается - взять паузу и переключиться на что-то другое. Сегодня именно такой день. Сбавьте обороты, если зашли в тупик.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Близнецам день принесет ровно тот "урожай", который ранее вы посадили своими поступками и словами. Если вам кажется несправедливым чье-то отношение или ситуация, вспомните, какие ваши действия могли привести к этому. Если вы найдете разгадку - появится шанс изменить всё в вашу пользу.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам сегодняшний день принесет везение и удачу. У вас будто сами собой будут делаться дела, заключаться сделки. Вам встретятся полезные, интересные люди. Принимайте эти подарки судьбы, но не злоупотребляйте ними. Например, если вы найдете потерянную вещь - лучше ее вернуть владельцу. Также не стоит выезжать на работе за счет ошибок других.

Лев (23.07 - 23.08)

У Львов сегодня день с повышенным риском мелких неприятностей. Будьте внимательнее на кухне, в транспорте - везде, где есть возможность травмировать по неосторожности. Внимательно пересчитывайте сдачу в магазине. Проверяйте документы.

Дева (24.08 - 23.09)

Дев в свое "болото" затянет рутина на работе и дома. Подумайте, можно ли обратиться к кому-то за помощью и переложить часть задач, если ноша стала слишком непосильной в последнее время. Вряд ли вы долго сможете протянуть в режиме, когда всё держится исключительно на вас.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы ждет интересный и насыщенный день. Не отказывайтесь от шансов и возможностей, которые он принесет. Отнеситесь к ним с легкостью. Не все начинания вырастут во что-то серьезное, но в любом случае вы хорошо проведете время и узнаете что-то новое.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У серьезных Скорпионов на первый план выйдут рабочие задачи и финансовые вопросы. Вам придется постараться, чтобы подтянуть показатели и там, и там. Что-то разладилось в последнее время, но пока у вас есть возможность вернуть всё в нужную колею.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцов ждет хаотичный день, когда придется хвататься за многое, но по сути так и не довести ничего до конца. Переживите этот момент и не относитесь к себе слишком критически. Уже завтра вы проснетесь с новыми силами и ясной головой и разложите все по полочкам.

Козерог (22.12 - 20.01)

Серьезным и ответственным Козерогам сегодня не помешает немного спонтанности и эмоциональности. Иногда для достижения цели вам не хватает именно этого, хотя вам кажется, что вы все просчитали. Особенно это касается дел, связанных с людьми и отношениями.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня вы получите подтверждение своей профессиональности и мастерства от других людей. Не отказывайтесь от похвалы, если знаете, что заслужили. Но не дайте усыпить свою бдительность комплиментами льстецов, которым что-то от вас нужно.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы увидят свое отражение в глазах других людей. Будут происходить ситуации, когда вы узнаете, что о вас думают на самом деле. Если это расходится с вашим представлением о себе, подумайте, может вы транслируете противоречивую картинку во вне.