Министр внутренних дел Денис Монастырский анонсировал повышение зарплат правоохранителям, пограничникам, сотрудникам Нацгвардии и работникам миграционной службы с февраля.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, во вторник, 11 января.

Монастырский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил повысить зарплаты всем работникам МВД на 10% со следующего месяца.

"Подчеркну, не только полицейских, но и спасателей, пограничников, нацгвардейцев, работников миграционной службы", - написал он.

Также глава МВД добавил, что с февраля будет восстановлено право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье.

Отметим, что ранее речь шла о повышении зарплат полицейским минимум до 24,8 тыс. грн, законопроект внесли в Раду "слуги народа".

"10% от средних зарплат в 10-12 тысяч гривен это всего 1-1,2 тысячи. Удовлетворит ли такое повышение полицейских, которые угрожают бунтом и забастовкой, вопрос открытый", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, "Страна" еще в декабре рассказывала, что среди сотрудников МВД зреет бунт из-за невыплат положенных им надбавок и премий.

В начале января в городе Токмак Запорожской области 30 местных полицейских написали заявления об увольнении. Это 90 процентов личного состава управления. Причинами увольнения является невыплата доплат за ненормированный график и ночные смены, давление со стороны руководства полиции по выполнению показателей раскрываемости преступлений, а также искажение фактов работы полицейских публичными лицами.

"Страна" подробно разбиралась, что происходит в МВД и почему оттуда бегут сотрудники.