В среду, 12 января, в Украине, где сильно ухудшилась погода, на дорогах сохранится гололедица, что может привести к нарушению движения транспорта.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Гололедица сегодня ожидается во всех регионах, в том числе и в Киеве. Спасатели в связи непогодой объявили первый уровень опасности (желтый). Гололедица не затронет только южные регионы.

В ГСЧС добавили, что эти погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах Украины.

Напомним, ранее жителей столицы предупредили об опасности гололеда на дорогах и призвали киевлян следовать советам во время непогоды.

Также мы писали, что 12 и 13 января страну накроют 20-градусные морозы. Это произойдет за счет холодного северного ветра и захода арктической воздушной массы. Но из-за того, что Украину коснется лишь периферия антициклона, существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Кроме того, сообщалось, что по данным синоптика, на Старый Новый год в Украине не ослабнут сильные морозы, а на тротуарах будет гололед.