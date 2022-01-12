Подозреваемый по делу об "угольной госизмене" бизнесмен Сергей Кузяра был выпущен судом из тюрьмы под домашний арест.

Об этом свидетельствуют данные источников "Страны".

Сергей Кузяра был единственным фигурантом дела, который был взят под стражу. Однако, теперь и он вышел из тюрьмы.

По данным источников "Страны", в тюрьме с ним неоднократно говорили представители следствия, склоняя дать показания против других фигурантов этого дела. В первую очередь - против бывшего президента Украины и главы "Европейской солидарности" Петра Порошенко и главы политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

В свою очередь Кузяра категорически отказался от таких предложений и не пошёл на сделку со следствием.

Ранее Кузяра, которого задержали в конце сентября по делу о поставках угля из неподконтрольных территорий Донбасса в 2014-2015 годах, заявил, что за 82 дня его нахождения под стражей с ним не произвели ни одного следственного действия.

"Страна" писала о том, почему арестовали "смотрящего" Сергея Кузяру и при чем тут стрельба по Шефиру.

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