В ночь с 11 на 12 января в возрасте 46 лет ушел из жизни российский телеведущий Михаил Зеленский. Его скоропостижная смерть стала большим шоком для всех. По предварительным данным, причиной кончины Михаила Зеленского стал инсульт.

Причину смерти Зеленского обнародовал Ura.Ru в Telegram.

Ведущий, который на момент произошедшего отдыхал в Доминиканской Республике с женой Милой Рубинчик, внезапно почувствовал себя плохо - тогда Михаила доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Руководитель отдела дипломатического представительства в Пунта-Кане Вячеслав Панков подтвердил информацию о смерти Зеленского, добавив, что пока не готов поделиться подробностями. Он уточнил, что поддерживает контакт с семьей телеведущего, передает Lenta.ru.

Кроме этого, после сообщения о смерти Зеленского его 39-летняя вдова перестала выходить на связь и удалила все публикации в личном микроблоге Instagram. В браке с Милой Михаил находился с 2018 года. Пара воспитывала дочь блогера от предыдущих отношений, но общих детей у них не было.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве, но из-за того, что его семья часто переезжала, школу он окончил в Хабаровске. Там же он поступил сразу в два ВУЗа - в Хабаровский институт физической культуры и в медицинский институт на факультет педиатрии. Но он ушел из вузов, не получив дипломы. В 1996 году после переезда в Москву Зеленский поступил в институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания и позже стал студентом журфака МГУ. В конце 90-х началась его журналистская карьера - сначала он работал на радио "Ностальжи", потом устроился ведущим новостей на РТР.

С 2001 по 2011 год Зеленский вел программу "Вести-Москва", после чего был ведущим ток-шоу "Прямой эфир". В апреле прошлого года, когда программа отметила десятилетний юбилей, Зеленский, Корчевников и Андрей Малахов, который ведет шоу с 2017 года, встретились в одной студии. После окончания работы над "Прямым эфиром" тележурналист вернулся в "Вести-Москва", с 2016-го ведущий работал над авторскими проектами на телеканале "Культура", в том числе вел "Новости культуры".

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