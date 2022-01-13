Арестованы 100% акций завода "Большевик", который ранее со скандалом пустили с молотка по заниженной цене.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

"Следователи ГБР устанавливают все обстоятельства незаконного отчуждения указанного завода из государственной собственности по заниженной цене. Это нанесло экономические убытки государственным интересам", - заявили в ГБР.

Экспертиза установила, что отчет об оценке имущества, который использовался для определения стоимости акций завода, не соответствует требованиям законодательства.

"Это могло негативно повлиять на достоверность такой оценки", - считают в ГБР.

Как добавили в бюро, во вторник, 11 января, следственный судья по ходатайству стороны обвинения наложил арест на 100% уставного капитала "Большевика" с целью сохранения указанного вещественного доказательства.

Напомним, ранее со скандалом вокруг "Большевика" связывали уход главы Фонда Госимущества с должности.

Отметим, завод "Большевик" в октябре продали за 1,4 млрд гривен компании "Дженерал коммерс", которую связывают с бизнесменом Василием Хмельницким (что пресс-служба последнего уже подтвердила СМИ). Подробнее о том, как и кому продавали "Большевик", можно почитать в материале журналиста "Страны" Людмилы Ксенз.