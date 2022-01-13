По состоянию на утро четверга, 13 января, в Украине уже три области находятся в оранжевой зоне адаптивного карантина. Речь идет о Сумской и Херсонской, а также Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

В Сумской и Ивано-Франковской областях превышен коэффициент выявления случаев инфицирования. Он составляет там 24,8% и 22,1% соответственно (при допустимом показателе до 20%). В Херсонской области превышена динамика уровня госпитализаций - 54,3% при допустимом показателе 50%.

В других областях пока ситуация стабильная. Остальные регионы продолжают находится в желтой зоне карантина.

Напомним, за минувшие сутки в Украине впервые за месяц коронавирусом заразились больше 10 тысяч человек. Вчера ковид выявили у 590 детей и 255 медиков. В больницы попали 1 676 пациентов. 191 случай коронавируса оказался летальным.

Также мы писали, что в Украине уже началась новая волна коронавируса. По данным Национальной академии наук, в последние дни среди больных возросла доля совершеннолетней молодежи до 35 лет.

Кроме того, сообщалось, что в Кабмине ждут завершения пандемии ковида в Украине "в нынешнем виде" в 2022 году.