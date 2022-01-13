В США молодой мужчина столкнулся с необычными последствиями Covid-19 - проблемами с эрекцией и укорачиванием полового органа на четыре сантиметра. И если с эрекцией со временем все наладилось, то член, вероятнее всего, так и останется укороченным.

Об этом сообщает The Sun.

30-летний американец рассказал изданию о последствиях коронавируса, но пожелал остаться анонимным. Он утверждает, что перенес болезнь летом прошлого года в тяжелой форме и, когда вышел из больницы, столкнулся с проблемами с эрекцией, но с ними ему удалось справиться. Также у мужчины на четыре сантиметра уменьшился член.

"Мой пенис уменьшился. До того, как я заболел, он был выше среднего, не огромным, но определенно больше, чем обычный...Очевидно, это связано с повреждением сосудов, и мои врачи, похоже, считают, что это навсегда...Это не должно иметь особого значения, но это сильно повлияло на мою уверенность в своих силах в постели", поделился американец.

По словам уролога, к уменьшению члена может привести эректильная дисфункция. Во время проблем с эрекцией ткани могли зарубцеваться. Данные показывают, что вирус может проникать в кровеносные сосуды полового члена и, следовательно, вызывать их повреждение.

Указано, что университетский колледж Лондона провел исследование продолжительных симптомов Covid, выявив 203 симптома у пациентов из 56 стран. Согласно выводам, опубликованным в журнале Lancet’s EClinicalMedicine, почти у пяти процентов мужчин произошло "уменьшение размера яичек/пениса".

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