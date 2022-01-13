В Алматы звуки фейерверка напугали жителей города, которые приняли их за возобновление стрельбы.

Об этом сообщают РИА Новости.

Ночью над Алматы прозвучали громкие звуки салюта, некоторые жители решили, что в городе опять началась стрельба. Неизвестные запустили фейерверк после полуночи по местному времени. Напомним, что в городе продолжает действовать режим ЧП и "красный уровень" террористической угрозы, с 23.00 по 7.00 (с 20.00 по 4.00 мск) объявлен комендантский час.

Ранее "Страна" сообщала, что в Алматы 13 января состоялась торжественная церемония в честь вывода войск Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), который начался 12 января, на день раньше запланированного. Аэропорт города уже принял первый международный рейс после возобновления работы.

Также, мы писали, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 12 января, прибыл в Алматы, где во время протестов наблюдались наиболее масштабные беспорядки. Очевидцы сообщают, что над центром города барражирует вертолет, а по улицам передвигается кортеж. Это первый визит президента в бывшую столицу с момента начала акций протеста.

