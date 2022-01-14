На следующей неделе министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан присоединится к своей немецкой коллеге Анналене Бербок во время ее визита в Украину.

Об этом глава МИД Франции сказал во время пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС, пишет "РИА Новости".

"Мы совершим совместный визит на Украину в ближайшие дни", - сказал французский министр.

Кроме того, по его словам, Бербок приедет в Украину с визитом в понедельник, 17 января, а потом уже будет готовить совместный визит. Жан-Ив ле Дриан напомнил, что Германия и Франция будут продолжать свои усилия в нормандском формате для возврата к выполнению минских соглашений.

Напомним, 17 января Анналена Бербок планирует посетить Киев, а уже на следующий день - Москву. Во время визита Бербок в Киев основными темами встреч станут укрепление двустороннего сотрудничества, противодействие энергетическим угрозам, поддержка Украины, активизация мирного урегулирования конфликта и возобновление работы Нормандского формата.

Также сообщалось, что по мнению госсекретаря МИД Франции Украина должна демонстрировать больший прогресс по мирному процессу на Донбассе.