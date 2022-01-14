Глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак заявил о том, что наша страна "абсолютно готова" к членству в Организации Североатлантического Альянса.

Об сообщает "ТАСС" со ссылкой на слова руководителя ОП в ходе дискуссии в Атлантическому совете.

"Я думаю, сейчас время, когда надо быть очень честными, транспарентными относительно перспектив Украины в НАТО. В течение определенного периода Украина показала свою принципиальность, что мы абсолютно готовы быть членом НАТО", - сказал Ермак.

По словам главы ОП, Киев рассчитывает быть проинформированным о конкретных сроках по этому вопросу на будущем саммите НАТО в Мадриде летом.

Напомним, ранее мы писали о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с рядом заявлений после четырехчасового заседания совета Россия-НАТО в Брюсселе, где стороны обсуждали ситуацию у украинских границ и в частности угрозу вторжения РФ. Он назвал встречу с Россией "полезной". Однако уточнил, что "это была непростая дискуссия". По его словам, требование РФ по невступлению Украины в Альянс было отвергнуто.

Кроме того, "Страна" также сообщала о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс уже принял решение, что Украина и Грузия станут его членами. Впрочем, по его словам, когда это произойдет - неизвестно.