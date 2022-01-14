Научный сотрудник Музея искусств города Кропивницкий Александр Владов предложил директору Украинского еврейского комитета Эдуарду Долинскому "валить в Израиль".

Об этом сообщил сам Долинский в Facebook.

На своей странице в соцсети директору Украинского еврейского комитета опубликовал скриншот сообщения с заявлением Владова и связался с музеем, чтобы разобраться в ситуации.

"Научный сотрудник Музея искусств из Кропивницкого Александр Владов предлагает обрезанным валить в Израиль. Я перезвонил в музей, чтобы уточнить, когда именно ехать, но научного сотрудника на месте не было, попросили оставить сообщение", - написал Долинский.

Позже выяснилось, что в это время Владов обратился в ультраправое сообщество "Катарсис" за помощью, ведь его грозились уволить с работы из-за ксенофобских высказываний.

И когда радикалы из "Катарсиса" уже собирались "давить" на музей, Владов резко изменил свое мнение и решил извиниться перед Долинским за сказанное.

Однако "Катарсису" это не понравилось. По мнению радикалов, после извинений "жи@ва смеется над этим парнем".

Напомним, ранее мы писали о том, что нардеп от "Слуги народа" и олимпийский чемпион Жан Беленюк пожаловался, что в центре Киева его пытались спровоцировать на конфликт расистскими высказываниями.

Кроме того, мы также сообщали о том, что футболист ФК "Динамо" Артем Беседин заявил, что представители ЛГБТК+ не должны существовать. После этого организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) порекомендовала ему пройти образовательный курс.