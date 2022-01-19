19 января — семнадцатый лунный день. Убывающая Луна в знаке Лев коварна и непредсказуема. Она будет всячески пытаться склонить нас к авантюрам и необдуманным поступкам. А некоторым и вовсе сегодня нужно быть в полной боевой готовности. Все подробности — в гороскопе на сегодня.

Овнов сегодня будет тянуть ко всему новому и неизведанному. Шагать против ветра, плыть против течения — это станет вашей целью. Вы будете то и дело оказываться перед совершенно неочевидным выбором. И все же постарайтесь держать себя в руках и не рубить сплеча!

Звезды не советуют принимать решения по новым предложениям, заключать серьезные сделки и подписывать важные договора. Если усидеть на месте все же не удается, отправьтесь в однодневную поездку. День также благоприятен для отказа от вредных привычек и начала какого-то нового увлечения.

Львам сегодня будет сложно сдерживать свои эмоции, причем они могут быть разными и кардинально меняться. В голову будут приходить безумные идеи, которые, как вам будет казаться, способны полностью изменить вашу жизнь.

Такие мозговые штурмы точно не пойдут вам на пользу. Исходя из этого звезды предостерегают вас от необдуманных поступков, рекомендуют держать язык за зубами, особенно если это касается чего-то личного. А бьющую через край энергию можно выплеснуть на шумных посиделках в большой компании с караоке и танцами, активных занятиях спортом — общем там, где можно хотя бы частично отключить мозговую активность.

Всегда сдержанные и уравновешенные Весы сегодня могут сильно удивить и коллег и семью несвойственным им поведением и поступками. Только будьте осторожны, чтобы ненароком никого не обидеть.

Не принимайте никаких решений под воздействием эмоций. Спустя некоторое время вы пересмотрите ваше отношение к происходящему. А пока не стоит рисковать тем, что имеете. С

Сегодня звезды настоятельно рекомендуют довольствоваться синицей в руке. Выберете выжидательную тактику, внимательно проанализируйте ситуацию, взвесьте все "за" и "против" и журавль однозначно будет вашим!

Стрельцам будет казаться, что вы не контролируете ситуацию, все валится у вас из рук, неорганизованность окружающих сковывает и мешает продвижению. Ваши эмоции могут выйти из-под контроля. В результате возрастет риск пустых трат и не только финансовых.

Впустую могут быть потрачены силы и время, а полученные результаты не будут соответствовать ожиданиям. Но звезды уверяют: у вас все как всегда под контролем, просто необходимо посмотреть на все с другой стороны. Может, где-то сбавить темп, где-то пойти другим путем. Подключайте хитрость, если физические силы на исходе.

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